Иран замедлил темпы накопления обогащенного урана

Опубликовано: 22:19, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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По данным издания, это может послужить поводом для возобновления переговоров с США по ядерной проблематике осенью

Тегеран может вернуться к переговорам с Вашингтоном по ядерной проблематике уже этой осенью, пишет The Wall Street Journal. По данным источников издания, иранская сторона пошла на снижение темпов производства высокообогащенного урана. Также, по данным собеседников издания, снижается и уровень обогащения доли уже имеющихся запасов.

Ранее Штаты заявили, что могут вернуться за стол переговоров с представителями Ирана в том случае, если страна пойдет на встречу в ходе реализации ядерной программы.

Тем не менее издание отмечает, что у Ирана по прежнему достаточно урана для создания 2 ядерных бомб.