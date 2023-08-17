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Иран взял курс на улучшение отношений с Исламским миром

Иран взял курс на улучшение отношений с Исламским миром
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава иранской судебной власти заявил о готовности страны установить добрые отношения со странами Исламского мира. Он напомнил, что Иран всегда призывал к единству исламских государств.

Иран стремится улучшить и расширить отношения со всеми странами Исламского мира, заявил глава судебной власти ИРИ Голамхоссейн Эджеи.

Он напомнил, что Иран с момента победы Исламской революции призывал Исламский мир к единству. Сегодня, по его словам, Тегеран хочет наладить связи с каждым исламским государством.

Руководитель судебной власти страны отметил важность бдительности всех исламских стран на фоне попыток зарубежных сил не допустить единства в Исламском мире.

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