Вестник Кавказа

Иран выступил против военного присутствия третьих стран на Каспии

Иран выступил против военного присутствия третьих стран на Каспии
© Фото: IRNA
Глава МИД Ирана заявил, что третьи страны не должны пытаться усилить свое военное влияние на Каспии, так как это не соответствует интересам стран региона.

Глава Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что военное вмешательство третьих стран в дела Каспия противоречит интересам государств региона. Такое заявление он сделал во время переговоров со своим коллегой из Туркмении Рашидом Мередовым.

"Амир Абдоллахиян назвал действия некоторых третьих стран по обеспечению своего военного присутствия в Каспийском море противоречащим интересам региона"

– МИД Ирана

Кроме этого, глава предложил провести очередной Каспийский экономический форум с участием глав правительств государств региона - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. 

Предыдущее мероприятие состоялось в российской столице в октябре 2022 года.

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