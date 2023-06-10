РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Иран в разы нарастил выпуск военной продукции за год

Иран в разы нарастил выпуск военной продукции за год
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Минобороны Ирана заявили об увеличении экспорта в три раза, а также двукратном наращении создания военной продукции.  Рост производства товаров составил 81%.

В Иране в разы вырос экспорт и производство продукции местного военно-промышленного комплекса, сообщил глава оборонного ведомства Исламской Республики Мохаммад Реза Аштияни.

"Благодаря усилиям Минобороны в прошлом году мы зафиксировали трехкратное увеличение экспорта, двукратное увеличение производства товаров и услуг гражданского назначения"

- Мохаммад Реза Аштияни

По его словам, Тегеран также нарастил производство военно-оборонной продукции на 81%.

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в двусторонних отношениях

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в двусторонних отношениях

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
775 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version