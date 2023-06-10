В Минобороны Ирана заявили об увеличении экспорта в три раза, а также двукратном наращении создания военной продукции. Рост производства товаров составил 81%.
В Иране в разы вырос экспорт и производство продукции местного военно-промышленного комплекса, сообщил глава оборонного ведомства Исламской Республики Мохаммад Реза Аштияни.
"Благодаря усилиям Минобороны в прошлом году мы зафиксировали трехкратное увеличение экспорта, двукратное увеличение производства товаров и услуг гражданского назначения"
- Мохаммад Реза Аштияни
По его словам, Тегеран также нарастил производство военно-оборонной продукции на 81%.