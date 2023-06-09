Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в двусторонних отношениях

Главы дипведомств Азербайджана и Ирана пообщались в четверг вечером по телефону. В рамках беседы обсуждалась текущая ситуация в двусторонних отношениях.
Накануне вечером состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и Ирана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского ведомства.
Главной темой беседы Джейхуна Байрамова и Хосейна Амира Абдоллахияна стала ситуация в двусторонних отношениях.
В ходе разговора стороны также обсудили выполнение двусторонних договоренностей и призвали продолжить азербайджано-иранские консультации.
Помимо этого, руководители внешнеполитических ведомств высказались за то, чтобы продолжать встречаться в Баку и Тегеране.