Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в двусторонних отношениях

Опубликовано: 13:59, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы дипведомств Азербайджана и Ирана пообщались в четверг вечером по телефону. В рамках беседы обсуждалась текущая ситуация в двусторонних отношениях.

Накануне вечером состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и Ирана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского ведомства.

Главной темой беседы Джейхуна Байрамова и Хосейна Амира Абдоллахияна стала ситуация в двусторонних отношениях.

В ходе разговора стороны также обсудили выполнение двусторонних договоренностей и призвали продолжить азербайджано-иранские консультации.

Помимо этого, руководители внешнеполитических ведомств высказались за то, чтобы продолжать встречаться в Баку и Тегеране.