Иран попросил Азербайджан открыть посольство в Тегеране

Опубликовано: 12:30, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Азербайджана поступил запрос на возобновление в Иране работы посольства. Баку готов на этот шаг при одном условии - наказании виновных в нападении на дипмиссию.

Тегеран заинтересован в открытии азербайджанского посольства, но работа дипмиссии может быть возобновлена только после наказания всех виновных в нападении на посольство Азербайджана.

"Несколько раз мы получали запросы из Ирана о восстановлении деятельности нашей дипломатической миссии. Однако азербайджанская сторона должна быть абсолютно уверена в том, что преступники, заказчики нападения на посольство, должны быть привлечены к ответственности и сурово наказаны. Все гарантии в этом плане должны быть предоставлены азербайджанской стороне не на словах, а на деле"

– глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Уголовное расследование нападения на посольство продолжается.

Он отметил, что сейчас возникла еще одна проблема, в связи с которой власти Азербайджана рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в соседний Иран - в республике был арестован азербайджанский студент.

Байрамов добавил, что с арестованным Фаридом Сафарли на контакт вышло генконсульство Азербайджана в Тегеране. Также связь поддерживается с родными студента.

В настоящее время, после закрытия азербайджанского посольства в Иране, представительство АР в соседней стране очень ограничено, констатировал дипломат.