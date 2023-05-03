Опубликовано: 21:29, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отношения между Азербайджаном и Ираном находятся на низком уровне, сложно представить, как они будут развиваться далее. Теракт в азербайджанском посольстве был преднамеренным, заявил Ильхам Алиев.

Ирано-азербайджанские отношения находятся на низком уровне, атака на посольство в Тегеране была преднамеренной, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что Азербайджан имеет сотрудников службы безопасности в ряде государств, однако не разрешалось носить оружие только в Иране.

"Нападение на наше посольство было преднамеренным, организованным террористическим актом с целью убийства наших дипломатов и членов их семей. Потому что в том здании у нас было не только посольство, но и квартиры, где живут семьи дипломатов"

- Ильхам Алиев

Президент сообщил, что человек, устроивший теракт в здании дипмиссии Азербайджана, имел при себе автомат Калашникова, в то время как у сотрудников службы безопасности не было оружия.

Глава АР напомнил, что стрелок убил и нанес ранение двоим из них, после чего нападавшего удалось голыми руками обезоружить. При этом, как подчеркнул Алиев, полиция и сотрудники местной службы безопасности не сразу подъехали к месту совершения теракта.



В настоящее время, заявил президент, посольство Азербайджана в Иране закрыто, поскольку безопасность и жизнь граждан страны важнее. По его словам, сегодня отношения двух стран находятся на самом низком уровне и сложно представить, какими они будут в будущем.