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Иран принял председательство в ОЭС от Азербайджана

Иран принял председательство в ОЭС от Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Председательство в ОЭС перешло от Азербайджана к Ирану. Решение принято на заседании Совета министров ОЭС, которое прошло 10 октября в Шуше.

Председательство в Организации экономического сотрудничества перешло к Ирану от Азербайджана.

Решение было принято на 27-м заседании Совета министров стран-членов ОЭС, которое состоялось 10 октября в азербайджанском городе Шуша.

В ходе заседания были заслушаны выступления представителей стран-членов организации, а также наблюдателей, партнеров и спецструктур.

Помимо этого, участники поговорили о предложениях по дальнейшему развитию сотрудничества и обсудили другие вопросы, стоявшие на повестке дня.

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