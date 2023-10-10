Иран принял председательство в ОЭС от Азербайджана

Председательство в ОЭС перешло от Азербайджана к Ирану. Решение принято на заседании Совета министров ОЭС, которое прошло 10 октября в Шуше.
Председательство в Организации экономического сотрудничества перешло к Ирану от Азербайджана.
Решение было принято на 27-м заседании Совета министров стран-членов ОЭС, которое состоялось 10 октября в азербайджанском городе Шуша.
В ходе заседания были заслушаны выступления представителей стран-членов организации, а также наблюдателей, партнеров и спецструктур.
Помимо этого, участники поговорили о предложениях по дальнейшему развитию сотрудничества и обсудили другие вопросы, стоявшие на повестке дня.