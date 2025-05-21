Иран предостерег США от глобальной ошибки

Соединенные Штаты ждет новый Вьетнам или Афганистан, если они решат спровоцировать очередной кризис на Ближнем Востоке. Об этом сказано в заявлении Генштаба Вооруженных сил Ирана, распространенном пресс-службой Минобороны ИРИ.
"Америка не осознает, что миролюбивая политика Ирана всегда была направлена на обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Любые провокации США обречены на поражения, подобные Вьетнаму и Афганистану"
– Генштаб ВС Ирана
В заявлении также подчеркивается, что Америка совершает очередной просчет, настраивая дружественные Ирану страны против него. В Генштабе добавили, что этим занимался президент США Дональд Трамп во время недавнего ближневосточного турне.
Напомним, на прошлой неделе глава Белого дома совершил тур по странам Ближнего Востока. В рамках поездки, продлившейся с 13 по 16 мая, он побывал в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ.