Иран предостерег США от глобальной ошибки

Любые провокации США ни к чему не приведут, сообщили в Генштабе Ирана. Там также отметили, что американцы совершают ошибку, пытаясь настроить другие страны против него.

Соединенные Штаты ждет новый Вьетнам или Афганистан, если они решат спровоцировать очередной кризис на Ближнем Востоке. Об этом сказано в заявлении Генштаба Вооруженных сил Ирана, распространенном пресс-службой Минобороны ИРИ.

"Америка не осознает, что миролюбивая политика Ирана всегда была направлена на обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Любые провокации США обречены на поражения, подобные Вьетнаму и Афганистану"

– Генштаб ВС Ирана

В заявлении также подчеркивается, что Америка совершает очередной просчет, настраивая дружественные Ирану страны против него. В Генштабе добавили, что этим занимался президент США Дональд Трамп во время недавнего ближневосточного турне.

Напомним, на прошлой неделе глава Белого дома совершил тур по странам Ближнего Востока. В рамках поездки, продлившейся с 13 по 16 мая, он побывал в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ.