Иран предложил направить наблюдателей на границу Азербайджана и Армении

Иран заинтересован в стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Для этого страна готова направить на армяно-азербайджанскую границу наблюдателей.
Наблюдатели от Ирана могут быть направлены на границу Азербайджана и Армении.
Глава Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Хусейн Багери, обсуждая ситуацию в регионе с секретарем СНБ Армении Арменом Григоряном, заметил, что напряженность не идет на пользу ни армянской, ни азербайджанской стороне, ни их соседям.
"Необходимо приложить усилия для устранения этой напряженности, и Иран готов помочь устранить напряженность"
– Багери
Он добавил, что Тегеран готов направить наблюдательную миссию на границу двух стран.