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Иран предложил направить наблюдателей на границу Азербайджана и Армении

Иран предложил направить наблюдателей на границу Азербайджана и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран заинтересован в стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Для этого страна готова направить на армяно-азербайджанскую границу наблюдателей.

Наблюдатели от Ирана могут быть направлены на границу Азербайджана и Армении.

Глава Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Хусейн Багери, обсуждая ситуацию в регионе с секретарем СНБ Армении Арменом Григоряном, заметил, что напряженность не идет на пользу ни армянской, ни азербайджанской стороне, ни их соседям.

"Необходимо приложить усилия для устранения этой напряженности, и Иран готов помочь устранить напряженность"

– Багери

Он добавил, что Тегеран готов направить наблюдательную миссию на границу двух стран.

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