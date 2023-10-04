Иран предложил направить наблюдателей на границу Азербайджана и Армении

Опубликовано: 14:23, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран заинтересован в стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Для этого страна готова направить на армяно-азербайджанскую границу наблюдателей.

Наблюдатели от Ирана могут быть направлены на границу Азербайджана и Армении.

Глава Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Хусейн Багери, обсуждая ситуацию в регионе с секретарем СНБ Армении Арменом Григоряном, заметил, что напряженность не идет на пользу ни армянской, ни азербайджанской стороне, ни их соседям.

"Необходимо приложить усилия для устранения этой напряженности, и Иран готов помочь устранить напряженность"

– Багери

Он добавил, что Тегеран готов направить наблюдательную миссию на границу двух стран.