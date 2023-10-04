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Баку и Тегеран обсудили региональную повестку

Баку и Тегеран обсудили региональную повестку
© Фото: МИД РФ
Глава МИД Ирана и представитель президента АР встретились в Тегеране. Они обсудили ситуацию в регионе. Ранее Иран сообщил о готовности отправить наблюдателей на границу Азербайджана и Армении.

В Тегеране состоялась встреча руководителя иранской дипломатии Хосейна Амира Абдоллахияна и представителя азербайджанского президента Халафа Халафова.

Лица обеих государств, помимо двусторонних отношений, поговорили о региональной ситуации. Были также затронуты вопросы международной повестки.

Помимо этого, Халафов встретился с главой ИРИ Эбрахимом Раиси. В ходе переговоров они обсудили ситуацию в регионе.

Ранее Исламская Республика заявила о готовности отправить на границу Азербайджана и Армении своих наблюдателей с целью снижения напряженности в регионе.

Иран предложил направить наблюдателей на границу Азербайджана и Армении

Иран предложил направить наблюдателей на границу Азербайджана и Армении

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