Вестник Кавказа

Иран показал свой новый беспилотник

Иран показал свой новый беспилотник
© Фото: иранская экспозиция выставки вооружений в Дохе
Оборонная промышленность Ирана отметилась на катарской выставке вооружений новым беспилотным летательным аппаратом Gaza – в отличие от прежних моделей, у него существенно увеличена боевая нагрузка.

Иран впервые представил миру свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Gaza – его презентация прошла на международной выставке вооружений в Дохе (Катар).

Тактико-технические характеристики нового аппарата поражают: БПЛА способен нести до 13 бомб и преодолевать расстояние более 1600 км, причем - на высоте более 10 км, что делает его недоступным для большинства систем ПВО, передает Trend.

Иранские военные привели сравнение с уже известным БПЛА предыдущего поколения Shahed-129, боевая нагрузка которого составляет лишь четыре бомбы.

Как заявили на выставке представители иранского оборонпрома, страна готова наладить серийное производство нового БПЛА.

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