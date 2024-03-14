Иран показал свой новый беспилотник

Оборонная промышленность Ирана отметилась на катарской выставке вооружений новым беспилотным летательным аппаратом Gaza – в отличие от прежних моделей, у него существенно увеличена боевая нагрузка.

Иран впервые представил миру свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Gaza – его презентация прошла на международной выставке вооружений в Дохе (Катар).

Тактико-технические характеристики нового аппарата поражают: БПЛА способен нести до 13 бомб и преодолевать расстояние более 1600 км, причем - на высоте более 10 км, что делает его недоступным для большинства систем ПВО, передает Trend.

Иранские военные привели сравнение с уже известным БПЛА предыдущего поколения Shahed-129, боевая нагрузка которого составляет лишь четыре бомбы.

Как заявили на выставке представители иранского оборонпрома, страна готова наладить серийное производство нового БПЛА.