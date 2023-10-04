Иран подтвердил готовность обслуживать российские самолеты

Опубликовано: 16:51, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Ирана подтвердили договоренности, согласно которым российские самолеты будут проходить техобслуживание и ремонт в ИРИ.

Самолеты из России будут проходить техническое обслуживание и ремонтироваться на территории Ирана, заявил сегодня вице-президент исламской республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади, тем самым подтвердив предварительные договоренности.

"Российская сторона подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, которые предусматривают, что самолеты из РФ будут проходить техобслуживание и ремонтироваться в исламской республике"

- Рухолла Дехгани Фирузабади

Как отметил вице-президент, на сегодняшний день Иран - один из крупнейших поставщиков авиадвигателей, также в стране прекрасно развито техническое обслуживание авиалайнеров, пишет иранское информационное агентство ИРНА.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 6 августа в Тегеране прошли переговоры делегаций России и Ирана, которые возглавили гендиректор "Яковлева" Андрей Богинский и замглавы Минторга ИРИ Манучехр Мантеги. Стороны обсуждали потенциальные схемы взаимодействия при ремонте и сборке самолетов и достигли договоренности о подготовке документа, определяющего требования к ремонтной инфраструктуре двух стран для организации такого технического сотрудничества.