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Армия Грузии занялась ремонтом истребителей

Армия Грузии занялась ремонтом истребителей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
НТЦ "Дельта" отремонтировала семь истребителей Су-25 грузинской армии и сейчас занимается починкой учебных самолетов. Одновременно летчики и военные техники совершенствуют свои навыки, ожидая боевые машины из ремонта.

Оборонное ведомство Грузии рассказало сегодня о процессе масштабного ремонта военной авиации республики. Истребители и учебные самолеты ВС Грузии чинят НТЦ "Дельта" и предприятие "Авиамшени".

Согласно опубликованному пресс-релизу, на данный момент прошли ремонт семь истребителей Су-25, в работе находятся сразу три самолета L-39.

В Минобороны Грузии заверили, что все боевые машины восстанавливаются по согласованному плану. Летчики и техники, пока самолеты находятся в ремонте, повышают свою квалификацию.

Напомним, что НТЦ "Дельта", принадлежащий Минобороны Грузии, состоится из нескольких НИИ и авиазавода в Тбилиси. Центр производит полтора десятка национальных видов вооружений, включая БТР и РСЗО.

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