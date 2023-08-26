Армия Грузии занялась ремонтом истребителей

НТЦ "Дельта" отремонтировала семь истребителей Су-25 грузинской армии и сейчас занимается починкой учебных самолетов. Одновременно летчики и военные техники совершенствуют свои навыки, ожидая боевые машины из ремонта.
Оборонное ведомство Грузии рассказало сегодня о процессе масштабного ремонта военной авиации республики. Истребители и учебные самолеты ВС Грузии чинят НТЦ "Дельта" и предприятие "Авиамшени".
Согласно опубликованному пресс-релизу, на данный момент прошли ремонт семь истребителей Су-25, в работе находятся сразу три самолета L-39.
В Минобороны Грузии заверили, что все боевые машины восстанавливаются по согласованному плану. Летчики и техники, пока самолеты находятся в ремонте, повышают свою квалификацию.
Напомним, что НТЦ "Дельта", принадлежащий Минобороны Грузии, состоится из нескольких НИИ и авиазавода в Тбилиси. Центр производит полтора десятка национальных видов вооружений, включая БТР и РСЗО.