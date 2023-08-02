РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В России уверены, что грузинский народ против антироссийских акций

В России уверены, что грузинский народ против антироссийских акций
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В МИД России считают, что большинство граждан Грузии не поддерживает антироссийские акции. Там заявили, что знают заказчиков провокаций против россиян.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент с российским лайнером в Батуми.

Напомним, грузинские оппозиционеры и их сторонники устроили акцию против прибытия лайнера в порт города. В ходе нее были задержаны 19 человек. После инцидента было принято решение исключить Батуми из списка городов, в которых будет останавливаться корабль.

Дипломат назвала данную акцию заказной, а их организаторы устраивают не только в контексте России, но и в контексте событий внутри Грузии. При этом она подчеркнула, что в Москве знают заказчиков провокации.

"Очевидно, что люди, которые совершают подобные акции, не представляют население в большинстве своем, они представляют заказчика, который все это организовывает"

- Мария Захарова

Помимо этого, по ее словам, грузинские граждане обращаются в МИД с заявлениями, что против подобных "хамских провокаций".

Грузинская оппозиция штурмует порт Батуми из-за российских туристов

Грузинская оппозиция штурмует порт Батуми из-за российских туристов

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
510 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version