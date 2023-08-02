В России уверены, что грузинский народ против антироссийских акций

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент с российским лайнером в Батуми.
Напомним, грузинские оппозиционеры и их сторонники устроили акцию против прибытия лайнера в порт города. В ходе нее были задержаны 19 человек. После инцидента было принято решение исключить Батуми из списка городов, в которых будет останавливаться корабль.
Дипломат назвала данную акцию заказной, а их организаторы устраивают не только в контексте России, но и в контексте событий внутри Грузии. При этом она подчеркнула, что в Москве знают заказчиков провокации.
"Очевидно, что люди, которые совершают подобные акции, не представляют население в большинстве своем, они представляют заказчика, который все это организовывает"
- Мария Захарова
Помимо этого, по ее словам, грузинские граждане обращаются в МИД с заявлениями, что против подобных "хамских провокаций".