В России уверены, что грузинский народ против антироссийских акций

Опубликовано: 19:49, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД России считают, что большинство граждан Грузии не поддерживает антироссийские акции. Там заявили, что знают заказчиков провокаций против россиян.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент с российским лайнером в Батуми.

Напомним, грузинские оппозиционеры и их сторонники устроили акцию против прибытия лайнера в порт города. В ходе нее были задержаны 19 человек. После инцидента было принято решение исключить Батуми из списка городов, в которых будет останавливаться корабль.

Дипломат назвала данную акцию заказной, а их организаторы устраивают не только в контексте России, но и в контексте событий внутри Грузии. При этом она подчеркнула, что в Москве знают заказчиков провокации.

"Очевидно, что люди, которые совершают подобные акции, не представляют население в большинстве своем, они представляют заказчика, который все это организовывает"

- Мария Захарова

Помимо этого, по ее словам, грузинские граждане обращаются в МИД с заявлениями, что против подобных "хамских провокаций".