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Иран поддержит курс риала освобожденными активами

Иран поддержит курс риала освобожденными активами
Центральный банк Ирана намерен направить размороженные США активы на укрепление своей национальной валюты - риала, заявил сегодня глава иранского финансового регулятора Мохаммад Фарзин.

Центробанк Ирана направит размороженные в рамках обмена заключенными с США активы на укрепление национальной валюты - риала, заявил сегодня глава ЦБ ИРИ Мохаммад Фарзин.

"Вчера мы получили официальное письмо от катарских властей о том, что счета шести иранских банков активированы в двух катарских банках и сегодня на них поступила сумма, эквивалентная $5 млрд 573 млн 492 тыс евро"

- Мохаммад Фарзин

Размороженные средства – деньги шести иранских банков - Сельскохозяйственноого банка, Предпринимательского банка, Туристического банка и банков "Саман", "Пасаргад" и "Шахр". Их деньги вернутся через катарских брокеров системой межбанковских платежей, передает РИА Новости.

"Все полученные ресурсы - это резервы центрального банка, они будут направлены на поддержку и укрепление иранской валюты - риала"

- Мохаммад Фарзин

Сумма с размороженных иранских счетов в Южной Корее будет депонирована на счет в катарском банке, и теперь Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать движение средств.

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