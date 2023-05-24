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Иран отказывается от доллара в расчетах с Россией

Иран отказывается от доллара в расчетах с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иранское руководство готово избавиться от доллара в расчетах с РФ. Об этом стало известно сегодня по итогам его переговоров с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

Власти Ирана намерены полностью исключить доллар из взаиморасчетов с РФ, заявил первый вице-президент ИРИ Мохаммад Мохбер.

Как сообщает Tasnim, сегодня в Тегеране он встретился с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

Чиновник указал на решимость Тегерана отказаться от американской валюты при расчетах с Россией. Мохбер отметил, что этот вопрос в приоритете.

Первый вице-премьер добавил, что эксперты обеих стран уже провели переговоры на эту тему.

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