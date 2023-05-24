Иран отказывается от доллара в расчетах с Россией

Иранское руководство готово избавиться от доллара в расчетах с РФ. Об этом стало известно сегодня по итогам его переговоров с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.
Власти Ирана намерены полностью исключить доллар из взаиморасчетов с РФ, заявил первый вице-президент ИРИ Мохаммад Мохбер.
Как сообщает Tasnim, сегодня в Тегеране он встретился с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.
Чиновник указал на решимость Тегерана отказаться от американской валюты при расчетах с Россией. Мохбер отметил, что этот вопрос в приоритете.
Первый вице-премьер добавил, что эксперты обеих стран уже провели переговоры на эту тему.