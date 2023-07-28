Иран передал Азербайджану арестованную гражданку АР

Опубликовано: 18:56, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранские власти приняли решение передать Азербайджану гражданку АР, которая была арестована в Тегеране два года назад. Женщина вернулась в Азербайджан.

Арестованная два года назад в Иране гражданка Азербайджана передана на родину, пишет Tasnim.

Уточняется, что Валида Юсифова была отпущена на свободу и передана азербайджанской стороне в пункте пропуска Астара на границе Азербайджана и Ирана.

Напомним, женщину взяли под арест два года назад. Соответствующее решение тогда принял 15-й департамент Тегеранского суда.