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Иран передал Азербайджану арестованную гражданку АР

Иран передал Азербайджану арестованную гражданку АР
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иранские власти приняли решение передать Азербайджану гражданку АР, которая была арестована в Тегеране два года назад. Женщина вернулась в Азербайджан.

Арестованная два года назад в Иране гражданка Азербайджана передана на родину, пишет Tasnim.

Уточняется, что Валида Юсифова была отпущена на свободу и передана азербайджанской стороне в пункте пропуска Астара на границе Азербайджана и Ирана.

Напомним, женщину взяли под арест два года назад. Соответствующее решение тогда принял 15-й департамент Тегеранского суда.

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