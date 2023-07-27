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Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную повестку

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную повестку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную и двустороннюю повестку. Была отмечена важность встреч высокого уровня для развития отношений стран и необходимость реализации достигнутых ранее договоренностей.

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиан провели в четверг вечером телефонный разговор, в котором коснулись актуальных вопросов повестки региона, обсудили недавние встречи и двустороннее сотрудничество.

Главы азербайджанского и иранского МИД в рамках телефонного разговора обсудили результаты встречи сопредседателей азербайджано-иранской государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, отметили вклад в развитие отношений Баку и Тегерана встреч на высоком уровне, провели обмен мнениями по текущей обстановке в регионе.

Иранский министр положительно отозвался о состоявшейся 5 июля встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на полях встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов Движения неприсоединения.

Байрамов поделился с коллегой актуальной информацией о постконфликтной ситуации, заметив, что ни чем не обоснованные заявления о «гуманитарной катастрофе» из-за якобы перекрытой Лачинской дороги - политическая манипуляция армянской стороны. Министр добавил, что Баку не раз призывал Ереван к уважению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и к отказу от провокаций.

Кроме того, собеседники коснулись вопроса сожжения Корана в Европе. Байрамов заявил, что Баку решительно осуждает неуместные действия против священной книги в ряде скандинавских стран.

Министры согласились, что важным является решение некоторых открытых вопросов в двусторонней повестке дня, в том числе реализация договоренностей в экономической и транспортной сферах.

Отметим, что в Иране в последние месяцы стало звучать меньше антиазербайджанской риторики, Тегеран нацелен на улучшение отношений, таков новый тренд во внешней политики Ирана

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