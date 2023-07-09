Азербайджан приветствовал настрой Ирана на урегулирование

Баку готов на основе принципа взаимности реализовать шаги для устранения разногласий с Тегераном, если такие меры примут власти Исламской Республики, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
Дипломат обратил внимание на важность отношений между Ираном и Азербайджаном и значение, которое азербайджано-иранские связи имеют для развития региона и его безопасности.
"Азербайджан всегда был заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном. В последнее время в отношениях между двумя странами возникла напряженность, для чего были очень серьезные причины. Однако мы высоко оцениваем визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Азербайджан, его участие в министерской встрече Движения неприсоединения, а также его встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках этого визита"
– Джейхун Байрамов
Министр подчеркнул, что за счет этой встречи удалось поднять и открыто обсудить все, что спровоцировало напряженность, пишет Trend.
"Мы видим намерение Ирана предпринять серьезные шаги в направлении устранения разногласий. В таком случае Азербайджан предпримет адекватные и взаимные шаги"
– министр
Азербайджан и Иран: экономическое сотрудничество
Глава МИД АР заявил о наличии множества проектов в сфере экономики между Баку и Тегераном, уточнив, что часть из них находятся на стадии обсуждении, а другие уже реализуются.
Байрамов также анонсировал переговоры сопредседателей двусторонней межправкомиссии. По его словам, они состоятся уже в ближайшее время. Местом встречи станет Астара.
Министр назвал основные темы переговоров:
- транспортные проекты,
- вопросы энергетики,
- совместное использование водных ресурсов .
"Верим, что встреча будет иметь положительные результаты"
– глава МИД
Напомним, ранее Абдоллахиян сообщил о достижении Ираном и Азербайджаном договоренности по активизации работы по проекту Южно-Аразского коридора.
Нападение на посольство Азербайджана в Иране
Байрамов рассказал о ходе расследования атаки на азербайджанское посольство в Тегеране - оно уже приближается к завершению.
"Мы ожидаем, что виновные будут наказаны самым серьезным образом"
– министр
Байрамов уточнил, что говорить о возвращении азербайджанского посольства в Иран можно будет после того, как иранская сторона гарантирует безопасность.