Азербайджан приветствовал настрой Ирана на урегулирование

Опубликовано: 13:04, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если Иран предпримет серьезные шаги для устранения разногласий, то Азербайджан готов предпринять адекватные меры в ответ. Такое заявление сделал глава МИД АР. Джейхун Байрамов рассказал об экономическом сотрудничестве между странами.

Баку готов на основе принципа взаимности реализовать шаги для устранения разногласий с Тегераном, если такие меры примут власти Исламской Республики, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Дипломат обратил внимание на важность отношений между Ираном и Азербайджаном и значение, которое азербайджано-иранские связи имеют для развития региона и его безопасности.

"Азербайджан всегда был заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном. В последнее время в отношениях между двумя странами возникла напряженность, для чего были очень серьезные причины. Однако мы высоко оцениваем визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Азербайджан, его участие в министерской встрече Движения неприсоединения, а также его встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках этого визита"

– Джейхун Байрамов

Министр подчеркнул, что за счет этой встречи удалось поднять и открыто обсудить все, что спровоцировало напряженность, пишет Trend.

"Мы видим намерение Ирана предпринять серьезные шаги в направлении устранения разногласий. В таком случае Азербайджан предпримет адекватные и взаимные шаги"

– министр

Азербайджан и Иран: экономическое сотрудничество

Глава МИД АР заявил о наличии множества проектов в сфере экономики между Баку и Тегераном, уточнив, что часть из них находятся на стадии обсуждении, а другие уже реализуются.

Байрамов также анонсировал переговоры сопредседателей двусторонней межправкомиссии. По его словам, они состоятся уже в ближайшее время. Местом встречи станет Астара.

Министр назвал основные темы переговоров:

транспортные проекты,

вопросы энергетики,

совместное использование водных ресурсов .

"Верим, что встреча будет иметь положительные результаты"

– глава МИД

Напомним, ранее Абдоллахиян сообщил о достижении Ираном и Азербайджаном договоренности по активизации работы по проекту Южно-Аразского коридора.

Нападение на посольство Азербайджана в Иране

Байрамов рассказал о ходе расследования атаки на азербайджанское посольство в Тегеране - оно уже приближается к завершению.

"Мы ожидаем, что виновные будут наказаны самым серьезным образом"

– министр

Байрамов уточнил, что говорить о возвращении азербайджанского посольства в Иран можно будет после того, как иранская сторона гарантирует безопасность.