Иран отказался направлять войска на помощь «Хезболле»

Власти Ирана не будут направлять войска в Ливан, заявил представитель МИД ИРИ. По его словам, Ливан уже доказал свою обороноспособность.

Несмотря на то, что Тегеран осуждает действия Израиля в отношении ливанской «Хезболлы», генсек которой был ликвидирован в минувшую субботу, власти страны не будут направлять свои войска в Ливан. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

По его словам, политика невмешательства продиктована возможностью Ливана защищать свои рубежи самостоятельно.

Тем не менее дипломат заверил, что Иран не оставит без ответа ни одно из преступлений Израиля.