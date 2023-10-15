Иран не собирается вмешиваться в войну Израиля и ХАМАС

Опубликовано: 21:53, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исламская Республика Иран в целом не намерена подключаться к текущему конфликту между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС. Однако при определенном условии это решение может быть изменено, предупредили в Тегеране.

ИРИ не планирует принимать участие в нынешней эскалации между Израилем и Палестиной, которая началась с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Такую информацию предоставили в постпредстве Тегерана при ООН.

Таким образом иранские дипломаты ответили на вопрос РИА Новости о том, насколько вероятно, что Иран будет как-то реагировать, если Израиль все же начнет наземную операцию в секторе Газа.

В постпредстве уточнили однако, что вмешательства ВС ИРИ не последует только в том случае, если Израиль не будет "атаковать Иран, его интересы и граждан". В противном случае, добавили в представительстве, Тегеран будет вынужден защищать себя.

Отметим, что ранее в той же дипмиссии подчеркивали: действия ЦАХАЛ в секторе Газа могут вызвать серьезные последствия. Ответственность за них, по мнению Тегерана, понесут сама ООН, ее Совбез и те страны, что не дают ему принять верное решение.