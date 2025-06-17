Иран не сможет обладать ядерным оружием – G7

Лидеры G7 назвали Иран главным источником нестабильности в регионе, а также выступили против получения Тегераном ядерного оружия.

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) выступили с совместным заявлением по конфликту между Ираном и Израилем. Согласно позиции G7, Иран не должен иметь ядерного оружия. Страны "Большой семерки" также назвали Тегеран главным источником региональной нестабильности.

— Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа

— заявление G7

Отметим, что лидер США Дональд Трамп досрочно покинул саммит "Большой семерки", который проходит в Канаде. Президент Соединенных Штатов в срочном порядке созвал совещание Совета Нацбезопасности, чтобы заняться решением конфликта между Ираном и Израилем.

Напомним, что 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тель-Авиве объяснили удары необходимостью борьбы с потенциальной ядерной угрозой со стороны Тегерана.