Вестник Кавказа

Иран не сможет обладать ядерным оружием – G7

Иран не сможет обладать ядерным оружием – G7
Лидеры G7 назвали Иран главным источником нестабильности в регионе, а также выступили против получения Тегераном ядерного оружия.

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) выступили с совместным заявлением по конфликту между Ираном и Израилем. Согласно позиции G7, Иран не должен иметь ядерного оружия. Страны "Большой семерки" также назвали Тегеран главным источником региональной нестабильности. 

— Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа

— заявление G7

Отметим, что лидер США Дональд Трамп досрочно покинул саммит "Большой семерки", который проходит в Канаде. Президент Соединенных Штатов в срочном порядке созвал совещание Совета Нацбезопасности, чтобы заняться решением конфликта между Ираном и Израилем. 

Напомним, что 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тель-Авиве объяснили удары необходимостью борьбы с потенциальной ядерной угрозой со стороны Тегерана.

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