Глава Организации атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заверил, что компания не нарушает договоренности МАГАТЭ. Государственное предприятие работает в рамках программы по отмене санкций.
Эслами обеспокоен шумихой вокруг новости об увольнении западных наблюдателей. Он отрицает наличие каких-либо нарушений и уверяет, что организация выполняет все требования Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны. ОАЭИ надеется, что это поможет снять ряд санкций.
"Иран не осуществляет какую-либо деятельность, о которой не было бы известно МАГАТЭ. Кроме того, мы руководствуемся законом о стратегических мерах по отмене санкций, поэтому Иран будет выполнять все положения СВПД в случае снятия ограничений"
– Эслами
Предприятие было вынуждено уволить нескольких западных инспекторов из-за их политической позиции. Кроме того, уволенные сотрудники много лет не посещали Исламскую Республику. Эслами заявил, что МАГАТЭ имеет полный доступ к работе ОАЭИ. Компания не нарушает стратегию мер по отмене ограничений, которые были введены против страны.