Опубликовано: 16:49, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство ОАЭИ утверждает, что не нарушает обещания, данные МАГАТЭ по ядерной программе. Это дает Ирану основания надеяться на снятие санкций.

Глава Организации атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заверил, что компания не нарушает договоренности МАГАТЭ. Государственное предприятие работает в рамках программы по отмене санкций.

Эслами обеспокоен шумихой вокруг новости об увольнении западных наблюдателей. Он отрицает наличие каких-либо нарушений и уверяет, что организация выполняет все требования Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны. ОАЭИ надеется, что это поможет снять ряд санкций.

"Иран не осуществляет какую-либо деятельность, о которой не было бы известно МАГАТЭ. Кроме того, мы руководствуемся законом о стратегических мерах по отмене санкций, поэтому Иран будет выполнять все положения СВПД в случае снятия ограничений"

– Эслами

Предприятие было вынуждено уволить нескольких западных инспекторов из-за их политической позиции. Кроме того, уволенные сотрудники много лет не посещали Исламскую Республику. Эслами заявил, что МАГАТЭ имеет полный доступ к работе ОАЭИ. Компания не нарушает стратегию мер по отмене ограничений, которые были введены против страны.