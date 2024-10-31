Иран и Катар может соединить самый длинный подводный тоннель в мире

Транспортный тоннель по дну Персидского залива может связать Иран и Катар. Амбициозный проект позволит Ирану упрочить экономические связи с эмиратом.

Иран и Катар обсуждают возможность строительства подводного тоннеля по дну Персидского залива, поведал вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф.

"Обе страны стремятся к реализации этого большого плана, и Иран уже создал группу специалистов для проведения первичного исследования, которые будут направлены на переговоры в Доху в ближайшие недели"

– Мохаммад-Реза Ареф

Официальный представитель Ирана заявил, что исламская республика рассчитывает на углубленное сотрудничество с Катаром в экономической, культурной и других сферах. Для Катара сотрудничество с Ираном может стать "мостом" к продуктивному диалогу с ШОС, БРИКС и другими региональными организациями, сообщает агентство ISNA.

Сообщается, что Иран направит в Катар специалистов для обсуждения вопросов, связанных с постройкой тоннеля. Транспортный тоннель может стать самым длинным в мире.