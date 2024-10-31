Вестник Кавказа

Иран и Катар может соединить самый длинный подводный тоннель в мире

Иран и Катар может соединить самый длинный подводный тоннель в мире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транспортный тоннель по дну Персидского залива может связать Иран и Катар. Амбициозный проект позволит Ирану упрочить экономические связи с эмиратом.

Иран и Катар обсуждают возможность строительства подводного тоннеля по дну Персидского залива, поведал вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф. 

"Обе страны стремятся к реализации этого большого плана, и Иран уже создал группу специалистов для проведения первичного исследования, которые будут направлены на переговоры в Доху в ближайшие недели"

– Мохаммад-Реза Ареф

Официальный представитель Ирана заявил, что исламская республика рассчитывает на углубленное сотрудничество с Катаром в экономической, культурной и других сферах. Для Катара сотрудничество с Ираном может стать "мостом" к продуктивному диалогу с ШОС, БРИКС и другими региональными организациями, сообщает агентство ISNA. 

Сообщается, что Иран направит в Катар специалистов для обсуждения вопросов, связанных с постройкой тоннеля. Транспортный тоннель может стать самым длинным в мире. 

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