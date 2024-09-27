Вестник Кавказа

Иран готов отправить войска в Ливан и на Голаны

Елизавета Перелыгина, Андрей Петров
Иран готов отправить войска в Ливан и на Голаны
© Фото: сайт КСИР
Тегеран рассматривает различные линии поведения в крайне обострившейся на сегодня ситуации на Ближнем Востоке. Среди прочих рассматривается возможность отправки военных на территорию Ливана и на Голанские высоты.

Иран может перебросить войска в Ливан или на Голаны – этот вариант обсуждается в числе прочих в качестве помощи в борьбе с Израилем, заявил высокопоставленный военачальник КСИР Мохсен Рафигдуст.

Журналисты спросили у него, готов ли Тегеран напрямую вмешаться в конфликт.

"Все варианты, даже отправка войск из Ирана для борьбы с Израилем, рассматриваются вооруженными силами нашей страны. У нас есть возможность направить войска в Ливан и на Голаны"

– Рафигдуст

Отвечая изданию Didban-e Iran, представитель КСИР пояснил, что Иран вышел на стопроцентное оборонное самообеспечение. По его словам, Исламская Республика самостоятельно выпускает вооружение и технику, с помощью которых можно проводить операции в воздухе, на земле и на море.

Стоит отметить, что 30 сентября официальный представитель иранского МИД Насер Канани сообщил, что Иран не собирается отправлять войска на помощь "Хезболле", так как Ливан сам справится с ситуацией, что, по словам дипломата, он уже доказал.

Стоит ли ждать войска Ирана в Ливане?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на технические трудности переброски больших соединений ВС Ирана в Ливан и на Голанские высоты в Сирии.

"КСИР сегодня озвучил планы, которые довольно сложно выполнить, и в первую очередь дело в расстоянии от Ирана до Ливана, куда иранской армии придется добираться по земле или по воздуху через Ирак и Сирию. Как бы ни хотел КСИР поддержать "Хезболлу" в борьбе против Израиля, вести сухопутные боевые действия без тыла и хорошей логистики не то что очень сложно, а практически невозможно", - прежде всего сказал он.

"Нужно также учитывать, что Израиль контролирует всю Сирию и свободно наносит удары по иранским объектам там – по складам, по движущимся караванам с оружием. Следовательно, если Тегеран отправит контингент в Ливан, даже просто добираться до Бейрута ему будет чрезвычайно сложно в таких условиях. Переброска контингента, вооружений, боевой техники и снарядов воздушным путем тоже проблематична, ведь весь воздух там контролируется израильской авиацией", - продолжил Владимир Сажин.

"Конечно, небольшую группу КСИР в состоянии отправить в Ливан, возможно, из пропагандистских целей. Но вести долговременные серьезные боевые действия против Израиля на земле в Ливане и на Голанах ему будет крайне тяжело. Причем Израиль к этому почти наверняка готов. Принести пользу "Хезболле" силы КСИР могут только в значительном количестве, но я не думаю, что возможно доставить и поддерживать их в Ливане", - заключил востоковед.

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