Вестник Кавказа

Иран будет наращивать культурные связи с РФ 

Иранская миниатюра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Наряду с торгово-экономическими и политическими отношениями Россия и Иран должны развивать культурные связи. В частности, речь идет о студенческих обменах. 

В настоящее время отношения России и Ирана переживают лучшие времена, поэтому наряду с политическими и экономическими связями страны должны наращивать и культурное взаимодействие. Мнение об этом высказал представитель внешнеполитического ведомства ИРИ.

"Мы убеждены, что научное, академическое и культурное сотрудничество между двумя странами также должно развиваться наряду с политическим, экономическим и торговым взаимодействием"

– Насер Канани

Также дипломат обратив внимание на хороший уровень преподавания фарси в России и в этой связи выразил уверенность в том, что страны будут наращиваться студенческие обмены.

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