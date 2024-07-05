Иран будет наращивать культурные связи с РФ 

Наряду с торгово-экономическими и политическими отношениями Россия и Иран должны развивать культурные связи. В частности, речь идет о студенческих обменах.

В настоящее время отношения России и Ирана переживают лучшие времена, поэтому наряду с политическими и экономическими связями страны должны наращивать и культурное взаимодействие. Мнение об этом высказал представитель внешнеполитического ведомства ИРИ.

"Мы убеждены, что научное, академическое и культурное сотрудничество между двумя странами также должно развиваться наряду с политическим, экономическим и торговым взаимодействием"

– Насер Канани

Также дипломат обратив внимание на хороший уровень преподавания фарси в России и в этой связи выразил уверенность в том, что страны будут наращиваться студенческие обмены.