Россия вышла на рекорд по числу иностранных студентов

В России сегодня обучается максимальное за всю историю число иностранных студентов. В основном на обучение в российских вузах приезжает молодежь из Китая, Ирана, стран СНГ.

В российских вузах в настоящее время обучение проходит рекордное число иностранцев - около 355 тыс, рассказал замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

"У нас сегодня в России рекордное количество иностранных студентов. Никогда в истории такого не было, как сейчас. На сегодняшний день разные есть методики подсчета, но по такой общепринятой, 355 тыс иностранных студентов у нас"

– замминистра

Всего в стране порядка 4 млн студентов, из них 8% - граждане других стран. К 2023 году, согласно указу президента РФ, иностранных слушателей в вузах станет больше - 500 тыс человек.

Спрос на российское высшее образование высок среди граждан Китая, Ирана, Индии, СНГ. Становится больше студентов из государств Латинской Америки и Африки.