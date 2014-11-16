Ирак готов стать посредником для диалога между Ираном и США

В Иранке оценили перспективы своей посреднической миссии в переговорах между Ираном и США. По словам главы МИД страны, они готовы к этому.

Ирак может при необходимости выступить посредником для контактов между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом сообщил глава иракского МИД в ходе своей речи на форуме в Давосе.

"У нас хорошие контакты как с Вашингтоном, так и с Тегераном. И если нас попросят об этом, мы готовы выступить посредником"

– Фуад Хусейн

По его мнению, это будет в интересах не только Ирака, но и всего региона и международной безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, администрация бывшего президента США Джо Байдена просила руководство Ирака выступить организатором встречи между ИРИ и США.