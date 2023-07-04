"ИрАэро" начинает полеты между Саратовом и Баку

Опубликовано: 9:31, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в воздух в бакинском аэропорту Гейдар Алиев впервые поднимется лайнер SSJ-100, который возьмет курс на российский Саратов – авиарейс пока будет выполняться один раз в неделю.

Российская авиакомпания "ИрАэро" сегодня открывает новое направление полетов по маршруту Саратов-Баку.

Авиарейсы будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" (SSJ-100) один раз в неделю, по вторникам, передает Trend.

Из Баку авиалайнер компании будет вылетать в 16:55 по местному времени (15:55 мск), а прибывать в Саратов в 19:05 мск. В обратный путь в Баку лайнер отправится из Саратова в 20:20 мск, посадка в Баку запланирована в 22:55 по местному времени.