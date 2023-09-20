Инвесторы познакомились с Каспийским кластером

Опубликовано: 14:40, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Будущим инвесторам сегодня в Махачкале презентовали Каспийский кластер, в рамках которого на побережье Каспийского моря будет построен грандиозный международный пляжный курорт.

В столице Дагестана сегодня прошло совещание под председательством главы региона Сергея Меликова, в ходе которого гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов представил преимущества и особенности будущего пляжного курорта в Дербентском районе Дагестана, - говорится в сообщении пресс-службы Кавказ.РФ, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

В ходе мероприятия Сергей Меликов отметил, что крупнейшие российские отельеры проявляют интерес к проекту современного морского курорта на Каспии:

"Безусловно, республика заинтересована в резидентах и инвестициях в туристический бизнес, способных коренным образом изменить структуру экономики региона, значительно повысить уровень жизни дагестанцев"

- Сергей Меликов

Сегодня в Дагестане туристическая отрасль демонстрирует высокие темпы роста турпотока (43%), который составляет 1,5 млн человек. Реализация масштабного проекта с участием частных инвестиций позволит повысить качество отраслевой инфраструктуры.

Уже завершены мероприятия по инвентаризации земельных участков и недвижимого имущества, которые будут включены в особую экономическую зону, проработаны вопросы развития транспортной, инженерной инфраструктуры.

В частности, запланировано строительство новых высоковольтных линий и трансформаторных подстанций, водоводов, насосных станций и резервуаров для чистой воды, сетей водоотведения, очистных сооружений, подземного газопровода.

У будущего кластера есть свои преимущества – это оптимальное географическое положение: близость не только городов-миллионников юга России, но и Турции, Азербайджана, Ирана, Ирака, Туркменистана, а это более 170 млн потенциальных туристов.

"Каспий будет первым пляжным курортом Кавказ.РФ. До этого мы строили горнолыжные кластеры. Это хорошо известные "Архыз" и "Эльбрус", молодые "Ведучи" и "Мамисон". Всю наработанную экспертизу по созданию инфраструктуры, развитию курорта и работе с резидентами мы приносим и в этот проект. Мы ожидаем, что гостями Каспия станут 450 тыс туристов в год. Сейчас ведется работа более чем с десятком потенциальных инвесторов, которые намерены получить статус резидента в этом году"

- Андрей Юмшанов

Новый курорт с протяженностью береговой линии 6 км будет большим рекреационным комплексом для организации различных видов отдыха. К услугам туристов будут санатории, спа-центры, детские центры, аквапарки и концертный зал. Архитектурный стиль курорта будет учитывать национальный колорит - в облицовке зданий будут использоваться традиционные натуральные материалы в сочетании с современными технологичными.