Инвесторы начали активно вкладывать в Карачаево-Черкесию

Почти 30 млрд рублей составил объем инвестиций в Карачаево-Черкесию в минувшем, 2023 году. Один из основных факторов, способствующих росту вложений в республику, – активная инвестиционная политика региональных властей.

Минувший год отметился значительным ростом объема инвестиций в основной капитал республики Карачаево-Черкесия. Так, по сравнению с предыдущим периодом инвестиции увеличились почти в 2,4 раза, достигнув отметки в 29,8 миллиарда рублей.

«Объем инвестиций в основной капитал составил 29,8 миллиарда рублей, в сравнении с 2022 годом темп роста объема инвестиций в основной капитал составил порядка в 2,4 раза»

– Рашид Темрезов

Отметим, что один из ключевых факторов, способствующих увеличению инвестиций в основной капитал Карачаево-Черкесии, - это активная инвестиционная политика региональных властей. Привлечение инвестиций в различные отрасли экономики, создание благоприятных условий для бизнеса и развитие инфраструктуры способствуют росту интереса инвесторов к региону.

Также важную роль играет стабильность экономической и политической ситуации в республике. Повышенная внимательность к региону со стороны федеральных властей также способствует притоку инвестиций.