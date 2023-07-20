Инвесторов в Каспийск привлекут новые индустриальные парки

Опубликовано: 19:24, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Два индустриальных парка появится в Каспийске. Один будет специализирован на производстве мебели, второй станет универсальной локацией для бизнеса.

В городе Каспийск будут созданы два новых индустриальных парка, это привлечет в Дагестан инвесторов.

Готовность стать резидентами новых парков уже выразили 11 компаний.

Известно, что индустриальный парк "Тенглик" разместится на 38 га. Он станет местом дислокации предприятий по производству стройматериалов, металлоконструкций, изделий из композитных материалов, товаров для фармацевтического рынка, а также мебели. Резидентами "Тенглик" станут шесть инвесторов.

Мебельное производство также может появиться в Каспийске в рамках второго, специализированного частного индустриального парка, резидентство заинтересовало пятерых инвесторов.

"На базе индустриального строительного комплекса “Каспийск” площадью 35 гектаров планируется создание частного парка в рамках методической программы Минпромторга России “Лидеры развития инфраструктуры”. Данный проект получил поддержку на федеральном уровне"

– правительство Дагестана

Всего в республике семь индустриальных парков, в которых разместились 38 компаний. По итогам прошлого года такие парки принесли Дагестану более 800 млн рублей налогов.