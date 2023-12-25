Инвестиции в развитие увеличил Кизлярский коньячный завод

Гендиректор Кизлярского коньячного завода сообщил, что предприятие удвоило инвестиции в развитие. Завод реализовывает проекты, направленные на модернизацию и развитие виноградников.

Гендиректор АО «Кизлярский коньячный завод» Евгений Дружинин сообщил, что сумма вложений в развитие предприятия по сравнению с 2022 годом удвоилась и составила 663 млн рублей.

Он отметил, что деньги направлены на переоснащение, модернизацию, капитальный ремонт и развитие собственных виноградников. По его словам, предприятие занимается реализацией проектов по закладке виноградников в Кизлярском и Дербентском районах.

Дружинин заявил, что первый проект предполагает высадку виноградников на 311 га в Дербентском районе. По его словам, уже произведена закладка 100,3 га виноградников и ведется подготовка участка для высадки еще 145,2 га в этом году.

Что касается второго проекта, то гендиректор рассказал о высадке виноградников в Кизлярском районе, для этого подготавливается 140 га.

"В 2023 году было закуплено и переработано рекордное для завода количество винограда - 55,9 тыс. тонн. В 2024 году АО "Кизлярский коньячный завод" также планирует приобрести и переработать не менее 55 тыс. тонн винограда"

- Евгений Дружинин