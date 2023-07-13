Ингушские защитники леса пересядут на внедорожники

Опубликовано: 11:47, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Участившиеся в Ингушетии случаи незаконной вырубки ценных пород деревьев вынуждают природоохранные службы закупать новую технику, которая поможет оперативно реагировать на случаи браконьерства и расхищения лесного фонда.

В этом году власти Ингушетии закупят партию новой техники для патрулирования лесов и пресечения незаконной вырубки деревьев, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"Министерство намерено закупить шесть лесопатрульных автомобилей высокой проходимости"

- Минприроды Ингушетии

К сожалению, это не прихоть, а суровая необходимость – зачастую преступники технически оснащены намного лучше лесозащитников, что позволяет им легко уходить от преследователей. К тому же новая техника – это новые возможности не только эффективного контроля за лесом, но и быстрого пресечения незаконных действий.

Пока самым эффективным решением для борьбы с расхищением лесов стало их восстановление в рамках федеральной программы "Сохранение лесов", с чем лесничества республики справляются без отставаний.