Ингушские защитники леса пересядут на внедорожники

В этом году власти Ингушетии закупят партию новой техники для патрулирования лесов и пресечения незаконной вырубки деревьев, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
"Министерство намерено закупить шесть лесопатрульных автомобилей высокой проходимости"
- Минприроды Ингушетии
К сожалению, это не прихоть, а суровая необходимость – зачастую преступники технически оснащены намного лучше лесозащитников, что позволяет им легко уходить от преследователей. К тому же новая техника – это новые возможности не только эффективного контроля за лесом, но и быстрого пресечения незаконных действий.
Пока самым эффективным решением для борьбы с расхищением лесов стало их восстановление в рамках федеральной программы "Сохранение лесов", с чем лесничества республики справляются без отставаний.