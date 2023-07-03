Дагестан снизил стоимость аренды лесных участков

Опубликовано: 22:58, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лесные участки для ведения сельского хозяйства в Дагестане стали дешевле для арендаторов – цены на аренду существенно снизились для скотоводов, аграриев и пчеловодов.

Власти Дагестана существенно снизили арендную плату за использование лесов, находящихся в федеральной собственности, сообщили сегодня в пресс-службе правительства региона.

"Постановление… подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Изменения коснулись ставок для выпаса сельскохозяйственных животных со 160 до 107 рублей за 1 га, выращивания сельскохозяйственных культур с 2,1 тыс до 535 рублей за 1 га, сенокошения с 321 рубля до 139, для осуществления пчеловодства с 54 до 5,35 рублей за одну пчелосемью", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Снижение ставок, которое затронет значительное число дагестанских семей, занимающихся сельским хозяйством на арендованных лесных участках, позволит вовлечь в оборот неиспользуемые лесные участки и снимет вопросы по договорам аренды.

Напомним, установленные в регионе в 2007 году ставки в 10 раз превышали стоимость аренды в других регионах СКФО, что вызывало постоянные нарекания арендаторов.