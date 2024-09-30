Ингушетия вернула в собственность захваченные земли

Правительство Ингушетии смогло вернуть в собственность земли, нелегально присвоенные населением годы назад. На изъятых участках организуют пастбище, построят школу и мечеть.

Нелегально переданные местному населению земли в Сунже вернулись в собственность Ингушетии через суд, рассказали в правительстве республики.

«В горсовет Сунжи поступили документы, подтверждающие, что властям с помощью суда, духовенства и общественников удалось вернуть и провести межевание более 320 га земельных участков, которые были выделены незаконно или самовольно захвачены»

- правительство Ингушетии

Возвращенные участки земли предназначены для выпаса скота, а республика как раз ощущала дефицит пастбищ в течении долгого времени.

Помимо этого, освобождена территория, где планируется строительство школы на 700 учеников и мечети.

Суду еще предстоит решить судьбу около 1 га земли в районе Сунженского хребта. На ней хотят построить приют для животных и лекторий для детей.