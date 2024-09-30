Вестник Кавказа

Ингушетия вернула в собственность захваченные земли

Ингушетия вернула в собственность захваченные земли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Ингушетии смогло вернуть в собственность земли, нелегально присвоенные населением годы назад. На изъятых участках организуют пастбище, построят школу и мечеть.

Нелегально переданные местному населению земли в Сунже вернулись в собственность Ингушетии через суд, рассказали в правительстве республики.

«В горсовет Сунжи поступили документы, подтверждающие, что властям с помощью суда, духовенства и общественников удалось вернуть и провести межевание более 320 га земельных участков, которые были выделены незаконно или самовольно захвачены»

- правительство Ингушетии

Возвращенные участки земли предназначены для выпаса скота, а республика как раз ощущала дефицит пастбищ в течении долгого времени.

Помимо этого, освобождена территория, где планируется строительство школы на 700 учеников и мечети.

Суду еще предстоит решить судьбу около 1 га земли в районе Сунженского хребта. На ней хотят построить приют для животных и лекторий для детей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1140 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ингушетию утром потрясло небольшое землетрясение

Ингушетию утром потрясло небольшое землетрясение

Возле фонтана-кинжала в Магасе появятся кафе

Возле фонтана-кинжала в Магасе появятся кафе

Сотни человек получат новое жилье взамен аварийного в Ингушетии

Сотни человек получат новое жилье взамен аварийного в Ингушетии

Культуру Ингушетии покажут на выставке в Сочи

Культуру Ингушетии покажут на выставке в Сочи

Археологи раскрыли секрет ингушских жилых башен

Археологи раскрыли секрет ингушских жилых башен

Владельца газовой заправки будут судить в Ингушетии

Владельца газовой заправки будут судить в Ингушетии

Кинжал времен имама Шамиля нашли в Ингушетии

Кинжал времен имама Шамиля нашли в Ингушетии

Бродячих коров в Сунже будут отправлять на &quot;штрафстоянку&quot;

Бродячих коров в Сунже будут отправлять на "штрафстоянку"

В туристический кластер СКФО планируют привлечь 42,5 млрд руб

В туристический кластер СКФО планируют привлечь 42,5 млрд руб

В Ингушетии ликвидирован участник террористической группы

В Ингушетии ликвидирован участник террористической группы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы