Вестник Кавказа

Ингушетия скоро примет горный марафон "Джейрах"

Ингушетия скоро примет горный марафон "Джейрах"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спортсмены из более чем трех десятков регионов России соберутся в Ингушетии, чтобы поучаствовать в марафоне "Джейрах". В программе самые разные дистанции: от детских (полкилометра) до настоящей марафонской (42 км).

Бегуны со всей России приедут в Ингушетию на асфальтовый марафон "Джейрах" – необычное спортивное состязание запланировано на 22 сентября, рассказали в республиканском Минтуризма.

"В год празднования 100-летия ингушской государственности республика примет марафон, который соберет гостей из 32 субъектов РФ и 66 городов"

– представитель министерства

Всего на старт выйдут триста участников.

Организаторы подготовили целый ряд дистанций, позаботившись как о новичках, так и о профессиональных бегунах. Самая короткая рассчитана на детей и составляет 500 м. А опытные спортсмены смогут посоревноваться на классической дистанции протяженностью 42 км.

Все они проходят по горным асфальтовым дорогам, в окружении прекрасных пейзажей.

Напомним, что День ингушской государственности празднуют 7 июля. Именно 7 июля 1924 года возникла Ингушская автономная область. Образование входило в РСФСР. Его административным центром был Владикавказ.

Столетие Ингушетии, а точнее главные праздничные события, назначены на 28 сентября. Праздник примет Сунжа.

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