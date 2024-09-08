Вестник Кавказа

Путин поздравил главу Ингушетии

Путин поздравил главу Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России поздравил главу Ингушетии с переизбранием. Владимир Путин отметил, что Кавказ – особая территория и особая культура.

Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с переизбранием на новый срок.

Президент отметил, что в настоящее время есть много вопросов, которые требуют внимательного отношения к происходящим процессам.

Он подчеркнул, что в первую очередь это касается молодежи. Путин призвал развивать производство, создавать высококвалифицированные кадры и хорошие места, а также внимательно следить за образованием.

Помимо этого, глава государства назвал Северный Кавказ особой территорией и особой культурой, вносящей свою изюминку в общую жизнь страны.

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