Ингушетия получит обновленную вакцину "Спутник Лайт"

Первые партии обновленной вакцины "Спутник Лайт", адаптированной под новые штаммы коронавируса, поступят в Ингушетию только в наступающем 2024 году.

Вскоре Минздрав Ингушетии сможет надежно защитить население республики от мутировавшего коронавируса - Ингушетия в наступающем году получит вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом против коронавируса, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Испытания вакцины завершились только недавно. В медицинские учреждения ее начали поставлять только после 10 декабря, и прививать ею в первую очередь будут людей из группы риска. Наш Минздрав только начал формировать заявку, и первые партии вакцины в республику поступят только в следующем году"

- пресс-служба главы Ингушетии

К сожалению, в этом году обновленную вакцину ждать не приходится, поскольку за закупку вакцины отвечают регионы, и по их заявкам уже изготовлена первая партия препарата в 135 тыс доз, но закупки должны пройти через конкурсные процедуры, а это занимает какое-то время, посетовали в правительстве, передает "Интерфакс".

Хотя новые штаммы коронавируса значительно слабее предыдущих, его мутации продолжаются, что особенно важно для пожилых людей или больных хроническими заболеваниями: вирус представляет для них серьезную угрозу, напомнил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Поэтому надо продолжать прививаться, особенно в сезон эпидемий. Новая вакцина "Спутник Лайт" более эффективная, так как она борется с последними разновидностями коронавируса. А вообще, любой грипп небезопасен для человека, так как реакция у каждого организма индивидуальная, как и иммунитет. Надежнее заранее поставить защиту от вирусных заболеваний в осенне-зимний период. Это позволит людям избежать осложнений"

- Махмуд-Али Калиматов

Напомним, разработчики исходной вакцины "Спутник" - ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - обновили антигенный состав препарата по заданию Минздрава России.