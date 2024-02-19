Информация о красном уровне сейсмоопасности в Дагестане оказалась фейком

В Дагестане назвали фейком сведения о красном уровне сейсмооопасности в регионе. Ранее сообщалось, что подземные толчки в республике могут произойти в понедельник, вторник или среду.

В Дагестане опровергли информацию о красном уровне сейсмической опасности в республике. Об этом рассказал в понедельник глава Центра управления регионом.

"Мы обратились за разъяснениями в сейсмический центр "Махачкала", где информацию назвали фейковой"

– Ислам Мусаев

Он также сослался на главу сейсмостанции "Махачкала" Наталью Пономареву, которая сообщила, что специалисты пока не располагают точными данными, когда именно произойдут подземные толчки.

"Сказать, что вот сейчас ожидается землетрясение такой-то силы в таком-то времени, мы не можем. У нас нет никаких данных для этого. Ученые до сих пор не могут определять точное время, когда произойдет землетрясение" – руководитель сейсмостанции

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в период с 26 по 28 февраля в РД будет сохраняться аномальная тектоническая активность.