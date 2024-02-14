Три района Дагестана потрясло утреннее землетрясение

Сегодня утром в Дагестане произошло землетрясение, которое ощутили жители сразу трех районов республики – Агульского, Рутульского и Хивского. Егомагнитуда составляла 4,6, а эпицентр находился на глубине в 16 километров.

Сегодня утром Агульский район Дагестана потрясли подземные толчки, которые ощутили жители еще двух районов республики - Рутульского и Хивского, обошлось без разрушений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Агульском районе в 14 км от села Яркуг на глубине 16 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского. Разрушений нет"

- ГУ МЧС по Дагестану

Подземные толчки зафиксированы в 8:47 Дагестанской геофизической службой РАН, добавили в ведомстве, передает "Интерфакс".