Импичмент президента Грузии: Зурабишвили отказалась уходить в отставку

Опубликовано: 21:01, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Грузии

Несмотря на то, что вероятность импичмента президента приобретает гораздо более четкие очертания после решения Конституционного суда Грузии, Саломе Зурабишвили не покинет свой пост добровольно.

Грузинский президент не намерена уходить в отставку даже после признания Конституционным судом факта нарушения ей основного закона страны. Такое заявление сделала сама Саломе Зурабишвили.

"Я никуда ухожу. Я не уйду в отставку. Я буду там, где была, где нахожусь всю жизнь и ради чего приехала и осталась, стояла на улице ради нашего европейского и демократического будущего"

– президент Грузии

Зурабишвили также ожидаемо негативно оценила решение КС с точки зрения перспективы получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз. Политик выразила мнение, что оно одним выстрелом убило и будущее Грузии в составе ЕС (как минимум попыталось это сделать), и в целом демократию в стране.

Президент пояснила, что если в стране отсутствует баланс между ветвями власти, то она не может называться демократической.

Когда парламент проголосует по импичменту президента?

Спикер грузинского законодательного органа Шалва Папуашвили сегодня сообщил, что после получения уведомления из суда у парламента есть две недели на обсуждение инициативы и голосование по ней. Однако, так как текущая неделя сессионная, рационально было бы рассмотреть вопрос импичмента и провести голосование до выходных.