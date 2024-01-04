Илия II обратился к Льву XIV с призывом защитить истинные ценности

Старейший среди предстоятелей христианских церквей католикос-патриарх Илия II обратился к папе римскому Льву XIV по случаю его интронизации, призвав католического лидера работать на благо не одних лишь католиков, но всего человеческого рода.

Предстоятель Грузинской Православной Церкви, католикос-патриарх Илия II направил официальное обращение к интронизированному сегодня 267-му папе римскому Льву XIV, в котором выразил надежду на активное участие главы католиков в охранении подлинных религиозных и человеческих ценностей.

"В наше сложное время, полное противоречий, Ваша поддержка защиты истинных ценностей, Ваша решимость и твердость будут иметь огромное значение для всего мира"

– Илия II

Католикос-патриарх пояснил, что роль папы римского означает огромную ответственность, а также призвал сохранить дружеские отношения между римскими католиками и грузинскими православными, напомнив, что их церкви были созданы апостолами-братьями Петром и Андреем.

"Это и по сей день придает нашим отношениям исключительное уважение"

– Илия II

В заключение своего обращения католикос-патриарх сообщил, что молится за успехи Льва XIV и вклад его папской работы в историю человечества.