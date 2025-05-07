Папа Лев XIV официально вступил в должность

Новый Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность 267-го главы Римско-католической церкви, получив символы папской власти - "перстень рыбака" и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами).
Интронизационную мессу он завершил молитвой "Царице небесной" и благословением. На площади Святого Петра, где проходила церемония, собралась многотысячная толпа верующих и паломников, а также более 150 делегаций иностранных государств, представители монарших домов и религиозных конфессий.
Новому понтифику, которому в этом году исполнится 70 лет, пророчат долгий срок службы. В центре внимания Льва XIV окажутся вопросы социальной справедливости на фоне цифровой революции и стремление к урегулированию конфликтов. Стоит отметить, что он уже предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины.
Напомним, что конклав избрал Льва XIV, прежде Роберта Прево, новым Папой Римским 8 мая. Он стал первым главой Римско-католической церкви, родом из США.