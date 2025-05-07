Вестник Кавказа

Папа Лев XIV официально вступил в должность

Собор Святого Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ватикане завершилась церемония интронизации Папы Римского Льва XIV, после которой он официально взошел на Святой Престол. На площади Святого Петра собралось сотни тысяч человек.

Новый Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность 267-го главы Римско-католической церкви, получив символы папской власти - "перстень рыбака" и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами).

Интронизационную мессу он завершил молитвой "Царице небесной" и благословением. На площади Святого Петра, где проходила церемония, собралась многотысячная толпа верующих и паломников, а также более 150 делегаций иностранных государств, представители монарших домов и религиозных конфессий.

Новому понтифику, которому в этом году исполнится 70 лет, пророчат долгий срок службы. В центре внимания Льва XIV окажутся вопросы социальной справедливости на фоне цифровой революции и стремление к урегулированию конфликтов. Стоит отметить, что он уже предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины.

Напомним, что конклав избрал Льва XIV, прежде Роберта Прево, новым Папой Римским 8 мая. Он стал первым главой Римско-католической церкви, родом из США.

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