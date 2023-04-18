Опубликовано: 13:34, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили визит в Нефтчалинский район, где посетили памятник Гейдару Алиеву и открыли новый спортивный комплекс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева нанесли визит в Нефтчалинский район страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Прибыв в город Нефтчале, они почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его памятнику.

Далее Ильхам и Мехрибан Алиевы открыли Нефтчалинский олимпийский спортивный комплекс и автодорогу Нефтчала-Кюркенд-Маяк №2.

Помимо этого, президенту и первой леди страны продемонстрировали условия, которые были организованы для разведения осетровых рыб ООО Azerbaijan Fish Farm в селе Еникенд Нефтчалинского района.

Кроме того, они участвовали в открытии полной средней школы №2 в поселке Банка Нефтчалинского района, которая вместит 420 учеников. В строительстве учебного заведения принимал участие Фонд Гейдара Алиева.