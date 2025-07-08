Ильхам Алиев завершил визит в ОАЭ

Завершился визит президента Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня в Абу-Даби Ильхам Алиев встретился с Николом Пашиняном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев завершил визит в Абу-Даби вечером 10 июля.

Азербайджанского лидера провожали глава Минюста ОАЭ Абдалла бен Авад ан-Нуайми и другие официальные лица. В международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана прибыл в ОАЭ 9 июля. В четверг в Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна, она продлилась около пяти часов.