Вестник Кавказа

Ильхам Алиев завершил визит в ОАЭ

Ильхам Алиев завершил визит в ОАЭ
Завершился визит президента Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня в Абу-Даби Ильхам Алиев встретился с Николом Пашиняном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев завершил визит в Абу-Даби вечером 10 июля.

Азербайджанского лидера провожали глава Минюста ОАЭ Абдалла бен Авад ан-Нуайми и другие официальные лица. В международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана прибыл в ОАЭ 9 июля. В четверг в Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна, она продлилась около пяти часов.

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