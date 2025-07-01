Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Никол Пашинян завершили переговоры в Абу-Даби

Ильхам Алиев и Никол Пашинян завершили переговоры в Абу-Даби
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершилась. Их беседа в Абу-Даби продлилась свыше пяти часов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян завершили переговоры в Абу-Даби, передали СМИ.

Их беседа тет-а-тет и в составе делегаций продлилась более пяти часов.

Напомним, что на встрече присутствовали вице-премьеры Азербайджана и Армении, главы МИД и чиновники высокого ранга.

По данным азербайджанских СМИ, Баку оценил переговоры как конструктивные благодаря серьезному обсуждению конкретики дальнейших шагов сторон по урегулированию отношений, включая делимитацию армяно-азербайджанской границы, запуск Зангезурского коридора и подписание мирного договора. Двусторонняя работа по этим темам продолжится в рабочих группах и на уровне высшего руководства.

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