Ильхам Алиев в Брюсселе встретился с Шарлем Мишелем

Опубликовано: 11:59, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Официальный сайт президента Азербайджана

Сегодня в столице Бельгии президент Совета Европейского Союза принял президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сегодня в Брюсселе прошла встреча находящегося с рабочим визитом в Брюсселе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Президент Совета Европейского Союза встретил главу Азербайджана Ильхама Алиева, после чего прошли двухсторонние переговоры, сообщает Trend.

Затем было сделано совместное фото.

Накануне Ильхам Алиев, прибывший в Брюссель по приглашению Шарля Мишеля с рабочим визитом, встретился с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в энергетической сфере, также говорилось о увеличении экспорта азербайджанского газа на пространство Европейского Союза и значении подписанного в связи с этим в апреле нынешнего года в Софии Меморандума о взаимопонимании.

Также стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в области производства возобновляемой энергии, отметив успешное продолжение стратегического партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом.