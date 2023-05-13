Ильхам Алиев начал визит в Брюссель

Президент Азербайджана прибыл в Брюссель. Здесь он проведет переговоры с первыми лицами страны. Также в воскресенье в Брюсселе состоится встреча глав Азербайджана и Армении.
Претендент Азербайджана Ильхам Алиев начал визит в Бельгию. В субботу глава азербайджанского государства прибыл в Брюссель по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.
Стало известно, что азербайджанский лидер встретился в бельгийской столице с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в Брюсселе состоится встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна при участии президента Совета ЕС Шарля Мишеля.
Стороны обсудят нормализацию отношений Баку и Еревана.