Ильхам Алиев начал визит в Брюссель

Опубликовано: 21:25, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Азербайджана прибыл в Брюссель. Здесь он проведет переговоры с первыми лицами страны. Также в воскресенье в Брюсселе состоится встреча глав Азербайджана и Армении.

Претендент Азербайджана Ильхам Алиев начал визит в Бельгию. В субботу глава азербайджанского государства прибыл в Брюссель по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Стало известно, что азербайджанский лидер встретился в бельгийской столице с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Брюсселе состоится встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна при участии президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Стороны обсудят нормализацию отношений Баку и Еревана.